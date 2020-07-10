Астрономы зафиксировали загадочные радиосигналы, издаваемые круглыми объектами

Астрономы зафиксировали в космосе странные радиосигналы, объяснить происхождение которых на данный момент не представляется возможным. Поймали они их с помощью специальных радиотелескопов. Загадочные объекты, которые издают сигналы, отличаются круглой формой и ярким свечением по краям. В некоторой степени они напоминают огромные кольца или же пузыри, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Команда специалистов вместе с астрофизиком Рэем Норрисом дала этим объектам название ORC. Исследователи добавили, что элементы кругового характера неоднократно встречались на радиоастрономических картинках. В большинстве случае это сферические объекты и представляют собой они остатки от планетарной туманности, лицевой диск, останки сверхновой и прочее. Но обнаруженные сейчас объекты нельзя отнести к существующей классификации, ведь они имеют совершенно другие параметры. Это может оказаться, по мнению ученых, еще один, новый класс объектов астрономического происхождения. Впервые объекты такого типа удалось обнаружить с помощью наиболее чувствительного радиотелескопа Pathfinder еще в конце прошлого года. Когда специалисты начали изучать полученные с помощью радиотелескопа изображения, они заметили достаточно странный круг. После этого они обнаружили еще несколько подобных объектов. Подробности исследования были детально описаны в статье.Ученые уверены в том, что все, что провоцирует возникновение ORC, скорее всего, располагается за пределами нашей галактики. Это очень сильно напоминает сферическую ударную волну невероятной силы, которая возникла в результате того или иного масштабного события в космосе. На данный момент эксперты продолжают проводить исследование, чтобы получить больше информации об обнаруженных объектах.