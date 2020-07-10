Заступниця і радник Погуляйка звільнилися за власним бажанням, – ОДА

У Волинській облдержадміністрації вакантними стали місця заступника і радника голови.

Зі своїх посад звільнилися заступниця Тетяна Щербак і радник голови ОДА Еміль Мікаїлов.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ОДА.

Зокрема, у коментарі виданню у пресслужбі ОДА повідомили, що посадовці пішли з посад за власним бажанням. Сьогодні, 10 липня, – у них останній робочий день. Натомість заяви про звільнення, за інформацією ОДА, вони подали задовго до візиту президента Володимира Зеленського на Волинь.

Зауважимо, що Тетяну Щербак, яка родом з Чернівецької області, призначили на цю посаду 28 лютого.

Згідно з розпорядженням Юрія Погуляйка, яким він поділив функціональні обов’язки між своїми заступниками, за Тетяною Щербак було закріплене здійнення координаційної діяльності за Камінь-Каширським, Ковельським, Любешівським, Старовижівським районами, містами Ковель та Нововолинськ.

Окрім того, згідно з цим же документом, Тетяна Щербак мала забезпечувати реалізацію на території області державної політики у сферах зовнішніх зносин та інвестиційної діяльності, туризму та рекреації, транспорту та зв’язку, містобудування та архітектури, земельних відносин, регіональної політики та децентралізації, державної соціальної політики, з питань освіти та науки, охорони здоров’я, роботи з дітьми, інформаційної політики та з питань цифрової трансформації. Більше про те, які департаменти і управління ОДА були під її керівництвом, можна прочитати за посиланням.

Додамо також, що під час пандемії коронавірусу Тетяна Щербак стала одним з найпублічніших представників ОДА, рупором обласної влади щодо заходів, яких вживали в області, статистики захворюваності тощо, оскільки була спікером періодичних брифінгів на цю тему.