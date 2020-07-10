Ремко Эвенепул дебютирует на классике Ломбардия

Чемпион Европы в разделке, 20-летний бельгийский гонщик Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) сейчас вместе с товарищами по команде Deceuninck-Quick Step находится в тренировочном лагере в Валь ди Фасса, где готовится ко второй части сезона. Менее чем через три недели он поедет в Испанию на Вуэльту Бургоса, первую официальную велогонку UCI после остановки сезона. Через несколько дней после финиша Вуэльты Бургоса Ремко Эвенепул направится на старт ещё одной многодневной велогонки – Тур Польши.

©Tim De Waele / ©Getty Images — Photo credit: ©Tim De Waele / ©Getty Images

Ремко Эвенепул: «Я впервые поеду в Польшу, с нетерпением жду. Стартую на Туре Польши без давления. Я уже доказал, что могу бороться за победу на велогонке такого типа. Гонки, которые ставлю своей целью, пройдут позже. Посмотрим, как буду себя чувствовать, если представится возможность, упускать не буду. Если буду в порядке, смогу побороться за победу на этапе или в общем зачёте. Мне не доказывать свои способности, я сам всегда многого от себя жду».

15 августа Ремко Эвенепул дебютирует на классике – Монументе – Ломбардии: «Постараюсь выйти на пик формы к этому времени. Ломбардия – красивая и престижная гонка. Мы уже обсуждаем с командой, как её поедем. У нас сильный состав, потому что конкуренция будет очень большой. Если сравнивать с теми гонками, где уже выступал, я бы сравнил её с Классикой Сан-Себастьяна, но думаю, будет ещё труднее. В этом году ключевым фактором станет погода, температура может подняться до 30 градусов. Это меня не слишком пугает, думаю, с жарой справлюсь, но вот сочетание высокой температуры, потери жидкости и технически сложных спусков, а также выматывающий маршрут могут сделать гонку тяжёлой. В конце концов, это Монумент».

После Ломбардии Эвенепул будет бороться за золотую медаль в индивидуальной гонке на время на чемпионате Бельгии, а также защищать титул чемпиона в этой дисциплине на чемпионате Европы, который состоится во французском городе Плуэ.

«Как чемпион Европы и серебряный призёр чемпионата мира в индивидуальной гонке на время, на чемпионате Бельгии не могу ставить целью ничего кроме победы. Было бы глупо заявлять, что собираюсь бороться за топ-5, хотя моими соперниками будут гонщики мирового класса. В Бельгии, по крайней мере, пять раздельщиков мирового уровня, так что сценарий финишировать пятым, проиграв пару секунд, был бы вполне реалистичным. Поэтому мне так важно сохранять веру в свои силы, фокусироваться на своей задаче и в этот день ехать так быстро, как только возможно.

Чемпионат Бельгии будет моей первой гонкой на время после коронавирусного перерыва. Единственный способ практиковаться в разделке – имитировать её на тренировке. Но так как в подобной ситуации оказалось большинство гонщико, то она не является помехой.

Я много времени провёл в седле моего Specialized Shiv TT Disc. Чувствую на нём хорошо, привыкну к нему к 20 августа».

© Deceuninck — Quick-Step — ©Maximiliano Blanco / ©Getty Images — Photo credit: ©Maximiliano Blanco / ©Getty Images

Индивидуальная гонка на время чемпионата Европы состоится всего через 4 дня после чемпионата Бельгии: «Если всё пойдёт хорошо, моя форма будет отличной. Я верю в себя. Если хорошо заботиться о себе, то возможно всё. Делать прогнозы всегда сложно, но я очень хочу снова одержать победу и защитить свой титул. Можете быть уверены, отдам ради этого все силы».

В завершающую неделю августа Ремко Эвенепул дебютирует в двух однодневных велогонках, которые пройдут неподалёку от его дома: в “Druivenkoers Overijse” и “Brussels Cycling Classic”: «С нетерпением жду возможности провести неделю в моём родном регионе. Один из подъёмов на Brussels Cycling Classic, Кеперенберг, находится всего в трёх километрах от дома, где я живу. Так что я отлично знаю маршрут. Будет приятно выступать с командой так близко от дома».