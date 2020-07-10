В деле об аварии с Ефремовым появилась новая свидетельница

Новые факты о случившемся были раскрыты в студии программы “Прямой эфир” с Андреем Малаховым. Девушка рассказала, что в момент аварии находилась рядом с тем местом, где произошло столкновение. В те минуты она не знала, что за рулем мог быть кто-то известный.Новые подробности аварии с Михаилом ЕфремовымПри этом ей показалось, что управлял иномаркой именно Ефремов. Однако поскольку полной уверенности в этом нет, свидетельствовать в суде гражданка не готова. После ДТП больше внимания очевидцы уделяли грузовому авто, ведь то перевернулось, а в салоне находился человек. К моменту приезда ГИБДД рядом с Ефремовым стояли мотоциклист и несколько человек. Девушка считает, что они точно видели, был ли еще кто-то в салоне, и именно этих людей можно привлечь в качестве свидетелей. Александр Добровинский, адвокат семьи покойного водителя, подтвердил, что такие граждане есть, и они дают показания.

Резонансное автомобильное происшествие случилось месяц назад. Известный в России и за ее пределами актер Ефремов, не справившись с управлением ТС из-за сильнейшего опьянения, выехал на встречную полосу дороги и совершил аварию, в результате которой пострадал рабочий фургончик некоего С. Захарова. 57-летний мужчина работал в столице вахтовым методом.После случившегося Захаров умер в больнице. Следственными органами установлено, что находящийся за рулем артист был под воздействием алкоголя и наркотических препаратов. Спустя несколько дней, когда Михаил Олегович пришел немного в себя, записал обращение к пострадавшей семье и общественности.Мужчина находится временно под домашним арестом, его адвокат всячески пытался договориться с пострадавшей стороной, чтобы мирно решить этот вопрос. Ничего не получилось. 03 июля адвокат обвиняемого заявил, что Ефремов отказывается признавать себя виновным. Артист признал, что его автомобиль причастен к аварии, но не он сам.