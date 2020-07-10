Ученикам разъяснили вопрос о возможности пересдачи ЕГЭ

На территории Российской Федерации в последнее время господствовала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции. Из-за этого сроки сдачи Единого Государственного Экзамена были передвинуты, и первое испытание выпускники сдавали 3 июля.Вторым был экзамен по Русскому языку, и его, по предварительным данным сдавали 671 тысяча человек. По полученным результатам абитуриента могут зачислить в высшее учебное заведение на любые из предложенных специальностей. Помимо изменений сроков проведения ЕГЭ изменились и сами правила его проведения.Как известно, не каждый будущий студент может с первого раза получить те баллы, которые его удовлетворят. В предыдущие годы каждый выпускник имел возможность пересдать ЕГЭ в определенные сроки. По поводу данного вопроса высказался врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Можно в 2020 году пересдать ЕГЭ или нет?Как отмечает Анзор Музаев, если же выпускника не устроил полученный им результат после сдачи экзамена, пересдать в этом году он его уже не сможет. Данная информация стала известна 18 июня в ходе проведения «Горячей линии ЕГЭ 2020».В текущем году процесс пересдачи будет направлен не для улучшения собственного результата, а для того, чтобы те абитуриенты, которые не смогли прийти на основной этап ЕГЭ в связи с состоянием здоровья, имели возможность сдать испытания позже. В каждом пункте проведения экзамена существует определенный протокол для этого.В Рособрнадзоре добавили, что пересдача ЕГЭ не является уважительной причиной для того, чтобы пройти испытания снова. Соответственно, в 2020 году резервными днями для этой цели воспользоваться не получится.Однако, на протяжении прошлых лет будущие студенты имели возможность пересдать Русский язык и Математику, чтобы им смогли выдать школьные аттестаты. В этом году при развитии пандемии коронавирусной инфекции аттестаты будут получать уже с оценками, которые будут выставлены по итогам окончания учебного года.