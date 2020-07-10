Лабораторный модуль «Наука» для МКС прошел финальные испытания

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NASA

Лабораторный модуль «Наука», который будет отправлен на Международно-космическую станцию, прошел финальные испытания в вакууме, сообщил Роскосмос в Twitter.

«Важная и долгожданная новость: орбитальный модуль «Наука» успешно прошел финальные испытания в вакуумной камере Центра Хруничева. Замечаний нет, все устранено в процессе работ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 21-31 июля станцию модуль на Байконур, где его предпусковыми испытаниями займется РКК «Энергия». К МКС модуль должен отправиться в 2021 году.

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