Мишустин назвал трассу Москва – Казань самым крупным дорожным проектом на 3–4 года

Скоростную трассу М12 Москва — Казань построят уже к 2024 году. Такую задачу ставит правительство, заявил на совещании в ОЭЗ «Алабуга» премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сегодня мы даем старт строительству скоростной автомобильной дороги „Москва — Нижний Новгород — Казань“, в ближайшие 3−4 года это самый масштабный дорожный проект в России. Он имеет особое значение для всего евразийского пространства», — сказал премьер.

По словам премьера, трасса длиной более 700 км станет важнейшей частью общенационального плана действий, направленного на преодоление последствий коронавируса. Дорога объединит 4 из 8 крупнейших агломераций России. Суммарный прирост ВРП на этих территориях составит более 500 млрд рублей к 2050 году, ускорятся транзитные перевозки, станет более удобным доступ к существующим промышленным кластерам, а бизнес получит стимул для развития.

«С учетом особого значения трассы М12 правительство ставит задачу ввести ее в эксплуатацию уже в 2024 году, сегодня мы об этом договорились. Объем финансирования составляет более 650 миллиардов рублей. Эти инвестиции дадут весомую отдачу в ближайшее время после запуска магистрали», — заверил спикер.

От Казани до Москвы по трассе можно будет доехать за 6,5 часа при разрешенной скорости 130 км/ч, добавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.