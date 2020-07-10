Раскрыты подробности задержания ФСБ депутата парламента Ингушетии

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Идею о проведении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне в Кремле не обсуждают. Об этом 23 июня заявил журналистам пресс-секретарь...
Бывший министр связи Татарстана и России Николай Никифоров развелся с женой
Бывший министр связи и массовых коммуникаций РФ и информатизации и связи РТ Николай Никифоров развелся с женой Светланой. Об этом его бывшая супруга сообщила на свой странице в «Инстаграме». «Ну что, котики, полетели...
Грузовой корабль «Прогресс» с мусором сошел с орбиты и разрушился в атмосфере
Остановить прослушивание close Корабль «Прогресс» в открытом космосе NASA Покинувший МКС грузовой корабль «Прогресс МС-13» сошел с орбиты и был уничтожен в атмосфере. Об этом сообщили в...
Индия намерена сделать оборонный заказ у России на $800 млн
Остановить прослушивание ALTAF HUSSAIN/Reuters Власти Индии намерены в скором времени закупить у России очередную партию вооружений на сумму около $800 млн из-за резкого обострения отношений с...
Тенденція до зниження, – ОДА про захворюваність на коронавірус на Волині
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