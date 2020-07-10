Редких животных в России изучат с помощью искусственного интеллекта

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Фотографии редких животных, обитающих в национальном парке Земля леопарда, будет обрабатывать уникальная программа, разработанная совместно с Центром искусственного интеллекта МТС. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте нацпарка.

Там рассказали, что аппарат сможет автоматически распознать дальневосточных леопардов и отличить их от других видов животных. Внедрение разработки избавит ученых от рутинной работы и сэкономит массу времени, позволит сосредоточиться на анализе информации. Чтобы успешно изучать и сохранять леопарда, недостаточно заниматься одним этим видом», — рассказал сотрудник отдела науки «Земли леопарда» Глеб Седаш.

Он пояснил, что ученым необходимо изучать и тех животных, от которых напрямую зависит популяция леопарда. Например, его потенциальных конкурентов — амурского тигра и медведей, а также добычу — оленей, косуль, барсуков, енотовидных собак и других.

Сейчас разрабатываемое программное обеспечение выделяет из сотен тысяч снимков изображения леопарда с точностью свыше 94 процентов. В будущем точно повысится. Также изображения разделят по категориям: животные с точностью до вида и ложные срабатывания. Кроме того, будут собираться первичные данные фотографий: дата, время и координаты точки фотоотлова, а в перспективе — тип активности животного, пол и количество зафиксированных особей.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Цифровая экономика». Всего на него планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, проект предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.