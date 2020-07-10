Губернатор Алтайского края подписал указ ужесточении масочного режима послаблении ряда мер

10 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Ключевым стало решение об усилении контроля за соблюдением действующей в регионе нормы об использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания. Кроме того, глава региона разрешил профессиональным спортсменам приступить к тренировкам и открыть пляжи, которые имеют на это санитарное заключение, информирует офсайт краевого правительства.

Так, организациям и индивидуальным предпринимателям теперь запрещено обслуживание и предоставление услуг посетителям без масок, а также им предписано обеспечить соблюдение данного запрета. Кроме того, предприятия сферы торговли и услуг обязаны обеспечивать соблюдение необходимой социальной дистанции между клиентами не менее 1,5 м, при входе в помещение предоставлять возможность обработки рук антисептиками, организовать дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе проводить обязательную дезинфекцию оборудования и инвентаря, а также обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей.

Как информируют краевые власти, в новом документе содержится и ряд послаблений. Так, разрешается возобновить занятия спортсменам, которые входят в сборные команд региона, проходят спортивную подготовку в группах спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства. В список разрешенных видов деятельности добавлена торговля непродовольственными товарами в нестационарных объектах и на рынках. Также допускается начало работы пляжей, которые имеют санитарно-эпидемиологические заключения о состоянии их территорий и пригодности поверхностных вод для купания. Такое решение обусловлено необходимостью обеспечения безопасности жителей края, которые нередко используют для купания несанкционированные места, подвергая свои жизни риску. Настоящий указ вступает в силу с момента официального опубликования.

Как сообщалось ранее, 9 июля состоялось ожидаемое многими заседание Оперативного штаба Алтайского края под руководством губернатора Виктора Томенко. Чиновниками обсуждалась эпидемиологическая ситуация в регионе, которая, начиная с этой недели, все сильнее ухудшается. Впрочем, по итогам совещания никаких радикальных решений так и не было принято: власти фактически декларировали лишь ужесточение масочного режима. Более того, чиновники сообщали, что готовятся возобновить тренировки профессиональных спортсменов и открыть розничные вещевые торговые точки.