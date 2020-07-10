Эксперт рассказал о серьезных потерях для Вильнюса после запрета литовского бизнеса в РФ

Финансовый сектор Литвы рискует лишиться тридцати процентов доходов.

В Государственной думе не исключают возможного запрета деятельности литовских предпринимателей на территории России в связи с недружелюбной политикой Вильнюса по отношению к Москве. По мнению эксперта Владимира Оленченко, подобные меры могут нанести ощутимый удар по экономике Литвы.

В минувшую среду, 8 июля, комиссия по телевидению и радиовещанию Сейма Литвы приняла решение запретить трансляцию пяти передач телеканала RT, связанных с попавшим под санкции Евросоюза журналистом и ведущим Дмитрия Киселева. В связи с этим депутат Госдумы, член комитета нижней палаты российского парламента по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко выступил в поддержку жестких ответных мер на «акт русофобии» со стороны Вильнюса.

По мнению парламентария, в первую очередь, необходимо запретить деятельность литовских предпринимателей на территории России, а также арестовать счета их компаний в российских банках, чтобы лишить их таким образом возможности выплачивать дивиденды своим вкладчикам. Марченко убежден, что нужно прекратить беспрепятственный вывод денег из российских банков литовскими компаниями.

Возможные последствия принятия подобных ответных мер оценил старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. В беседе с корреспондентом издания «Блокнот» эксперт уточнил, что Евростат выделяет трех крупнейших импортеров и экспортеров для европейских государств. Конкретно для Литвы в эту тройку лидеров входит Россия, и поэтому запрет литовского бизнеса на российской территории нанесет ощутимый удар по экономике этой страны, так как финансовый сектор Литвы лишится тридцати процентов доходов.

По словам Оленченко, в целом в Прибалтике на сегодняшний день сложилась ситуация, когда население, бизнес и правящие элиты живут своими, отдельными друг от друга жизнями. Антироссийские решения, и в частности запрет трансляции RT, принимаются представителями правящей элиты Литвы, которые, вполне вероятно, будут говорить о «недемократичности» ответных действий со стороны России. Однако в этом случае именно литовский бизнес окажется под ударом из-за последующих колоссальных убытков – ему будет «больно», заключил Оленченко.

Напомним, ранее член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов уже выступал с инициативой по принятию мер, которые существенно осложнят деятельность прибалтийских предпринимателей в России. По его мнению, будет целесообразно ввести для компаний из Прибалтики специальные пошлины на переводы между банковскими системами, а также ввести для них дополнительные налоги. Парламентарий считает, что такие действия исключат возможность «вливания» денежных средств, заработанных в России, в экономику Литвы, которая по-прежнему продолжает реализацию антироссийских проектов.