Вторая волна коронабесия. Директор банка проговорился!

Не прошло и недели с принятия поправок в Конституцию, ради чего власти отменили часть коронавирусных ограничений, как «партия коронавируса» начала готовить общество к новой, второй волне ковидобесия. Телевизионные новости постепенно заполняются сюжетами об ужесточении правил санитарного контроля в Израиле, Испании и других странах из-за «новых вспышек», а Китай начинают пугать бубонной чумой во Внутренней Монголии.

Кто не знает – бубонная чума больше не представляет опасности, а как во внутренней – китайской, так и “внешней” – монгольской Монголии просто расположен естественный очаг этого заболевания, которое распространяют грызуны. Бубонная чума давно утратила былую патогенность и легко лечится современными антибиотиками. А вот старт новой коронапанике, как выясняется, положил годовой отчет Банка международных расчетов / Bank for International Settlements (БМР/BIS).

Отчет был опубликован 30 июня, как раз перед голосованием за поправку Конституции. Надо сказать, что BMP/BIS носит наднациональный характер. И если всем известная Федеральная резервная система США “рулит” за океаном, то расположенная в швейцарском Базеле BIS – говорит, что делать всем Центральным банкам развитых, неразвитых и недоразвитых стран. Именно на основе BIS создана Базельская система контроля за деятельностью мировой банковской системы, банк также работает как оператор Международного валютного фонда (МВФ) и Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Именно он управляет раздачей кабальных кредитов наивным странам, «стремящимся к демократии» и контролирует их возврат. Но самое главное, что он делает – так это вырабатывает рекомендации, которым Центральные банки, являющиеся учредителям BIS, обязаны следовать. Их кстати 62, включая ФРС США и ЦБ России.Представляя 30 июня годовой отчет, генеральный директор BIS Агустин Карстенс (Agustín Carstens) призвал Центральные банки стран мира доложить ему о том, как они планируют сворачивать меры поддержки своих экономик после завершения пандемии COVID-19, а также предупредил, что «финансовые рынки, вероятно, слишком благодушно оценили масштабы кризиса». Так как вся история с «пандемией» находится в рамках плана американских неоконов (точнее сказать, глобального олигархата) по дестабилизации обстановки в ключевых «странах-песочницах» с целью тестовой принудительной цифровизации их граждан, усиления контроля за их финансами и социальными связями, слова уважаемого супербанкира требуют особого внимания.

В своем годовом отчете BIS сообщил:

1) «Центральные банки сыграли решающую роль вместе с финансовыми структурами и властями государств в совместном ответе на кризис Covid-19». Другими словами это значит, что план, подготовленный BIS, был выполнен.

2) «Роль кредиторской деятельности Центральных банков значительно развилась, поскольку они стремились смягчить удар по экономике». То есть регуляторы стран вышли на новый уровень влияния на государство, и стали в этом эффективным глобальным инструментом.

3) «Беспрецедентная внезапная остановка экономики, вызванная пандемией», превращается из проблемы с ликвидностью в более фундаментальную угрозу платежеспособности фирм и домохозяйств, затрагивая интересы множества людей. Это значит, что почва для управляемого хаоса фактически подготовлена.

4) «Пандемия стала определяющим событием для поколения», — утверждает Агустин Карстенс. По его мнению, долгосрочная жизнеспособность многих компаний будет проверена во время следующей фазы кризиса, при этом «сила восстановления будет зависеть от эволюции пандемии и от того, какой ущерб она в результате нанесет». Фактически это официальное подтверждение продолжения коронакризиса на новом, более чувствительном для людей уровне.

Но самое главное сконцентрировано в этой фразе главы BIS: «Центральные банки в полной мере осознают стоящие перед ними задачи, поскольку перспективы развития мировой экономики по-прежнему весьма неопределенные. Правда некоторые из этих проблем выходят за рамки их полномочий», — добавил Карстенс. Таким образом, подтверждено не только планирование «второй волны» COVID-19, но и предопределена реакция на это событие ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая «действует, решая поставленные перед ней задачи», и понятно, что задачи эти ставит вовсе НЕ президент РФ.Агустин Карстенс также добавил, что до того, как ситуация нормализуется и центральные банки приступят к отмене мер поддержки, они должны подготовить для этого почву. Возможно, валютные операции ЦБ от лица Минфина как раз и являются частью этой подготовки. Во всяком случае, латентное изменение бюджетного правила прошло просто “на ура”. Теперь «планка отсечения» повышена до $50 за баррель российской нефти Urals. Это тот порог, до которого валюту надо продавать, а после его превышения – покупать. Таким образом, ЦБ от лица главы Минфина Антона Силуанова с 8 июля по 6 августа будет реализовать на рынке валюту из ФНБ на сумму 125,6 млрд рублей, прикрывая последствия коронакризиса и окончательно ликвидируя главную российскую «кубышку». Все логично, если учесть мысль главы швейцарского банка: «Стратегия выхода — это сложная дискуссия, тем не менее, ее необходимо продумать, ведь рынок должен знать, что дополнительные стимулы не будут существовать вечно».

При этом гендиректор BIS считает: правительства должны будут продолжать оказывать помощь, и по-прежнему предполагается, что «инфляция, скорее всего, будет подогреваться заброшенными в финансовую систему дополнительными средствами». Правда, России это не грозит: “вертолетных денег” никто так и не увидел, а 10 000 рублей на ребенка – слишком малая сумма для разгона инфляции.

Одновременно Карстенс продолжает “пророчить”: он говорит о возможном повторении экономической ситуации «как после второй мировой войны». Она сложится, если «длительная пандемия оставит гораздо больший отпечаток как в мировой экономике, так и в политической сфере». Ключевое слово – «длительная пандемия». Прогноз банка состоит в усилении роли госрегулирования в ведущих экономиках: «В этом случае государственный долг будет гораздо выше, а доля государственного сектора в экономике — гораздо больше, в то время как глобализация будет вынуждена сильно отступить».

Таким образом, один из ключевых моментов в оценке ситуации со стороны BIS, это предположение о смене режимов в ряде стран, направленных на усиления бюрократической машины и дистанцирования от Брюсселя как центра принятия решений в ЕС. В частности, это непосредственно относится к Германии, лидер которой Ангела Меркель готова пойти навстречу России в строительстве «Северного потока -2», которое вероятно возобновится в начале августа этого года. Начало работ — реальный удар по интересам банковских глобальных элит.

Получается, что Агустин Карстенс на словах признал нарушение планов неоконов в части методов достижения глобализации, однако это не значит, что мировые элиты решили отказаться от будущего мирового правительства, всеобщей цифровизации и полного контроля над гражданами.

Просто к этой цели они пойдут другим путем.