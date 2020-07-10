В России предложили оплатить из бюджета алименты во время пандемии

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Госдума рассмотрит необходимость создания специального фонда для того, чтобы государство могло взять на себя выплату алиментов за тех родителей, которые не в состоянии выполнить свои обязательства из-за пандемии. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова («Единая Россия»).

По ее словам, в ближайшие дни в комитете начнется обсуждение законопроекта о создании данного государственного фонда. Она отметила, что средства, которые заплатит государство в качестве алиментов за одного из родителей, тому потом придется вернуть. Миронова также рассказала о том, что потребуется согласовать эту инициативу с правительством, так как она подразумевает значительные финансовые затраты.

Член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец также выступила с предложением о поддержке родителей, которые не могут выполнять свои обязательства по алиментам в период пандемии.

Ранее председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая рассказала о новом способе взыскания алиментов. По ее словам, в России нужно создать специальный фонд, который по решению суда будет выплачивать алименты матерям. Потом же госструктуры будут сами находить отцов и вычитать у них деньги, которые они должны отдать ребенку.