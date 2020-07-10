Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10.03 мск, курс доллара вырос на 47 коп. и составил 71,38 руб. В свою очередь, курс евро увеличился на 40 коп., до 80,40 руб.

Стоимость нефть Brent снизилась утром на 1,6% — $41,67 за баррель.

Узнать подробный курс евро можно на странице «Котировки».

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