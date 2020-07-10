Мишустин осмотрел производство углеволокна в ОЭЗ «Алабуга» и пообщался с рабочими

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочего визита в Татарстан приехал в особую экономическую зону «Алабуга». Председатель правительства РФ осмотрел производство углеродного волокна на заводе «Алабуга-Волокно» и пообщался с рабочими. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

«Немного истории. В 2006 году Мишустин (тогда руководитель федерального агентства по управлению ОЭЗ) вместе с министром экономического развития Германом Грефом запускал этот проект. В 2007-м был на открытии „Алабуги“ уже со следующим министром экономического развития — Эльвирой Набиуллиной. Сегодня Михаил Владимирович в статусе премьер-министра оценивает результаты работы», — отметил Беляков.

Как уточняет ТАСС, о различных стадиях производственного процесса премьеру рассказали глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор Umatex Александр Тюнин. На отдельном стенде Мишустину показали конечную продукцию, производимую из углеволокна предприятия, в том числе хоккейную клюшку и лыжные палки.

Предприятие «Алабуга-Волокно» на территории ОЭЗ ввели в эксплуатацию в 2015-м. Мощность составляет до 1,4 тыс. т в год. Завод входит в структуру композитного дивизиона Umatex (госкорпорация «Росатом») — производителя углеродного волокна в России, располагающего производственными мощностями по всей цепочке создания композитов.