Девушка-комик высмеяла смерть матери от коронавируса и объяснилась

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Комик Лори Килмартин (Laurie Kilmartin) высмеяла смерть собственной матери от коронавируса. Позже девушке пришлось объяснить в эфире Last Night Now, зачем она публиковала шутки об этой ситуации, пишет Yahoo! entertainment.

Узнав о диагнозе своей матери, Килмартин начала шутить о нем в Twitter. «Увидела, по FaceTime, что мама хмурится, позвонила в госпиталь и попросила медсестру дать ей морфина», — писала комик, пока мать была в больнице.

Когда женщина умерла, Килмартин продолжила освещать ситуацию в соцсети. «Мне и моей сестре очень больно, потому что последними словами нашей матери были жалобы на дом престарелых, а не комментарии по поводу нашей внешности», — пошутила она.

Спустя несколько дней в эфире Last Night Now она объяснила, почему высмеивала болезнь и смерть своей матери. «Как и любой комик, ты не можешь концентрироваться на этом чувстве слишком долго, ты хочешь справиться с ним, а лучший способ — написать об этом шутку», — сказала Килмартин. Она добавила, что многие не понимают, насколько странно выглядит смерть от COVID-19. В частности, комик подчеркнула, что она не могла видеться со своей матерью и общалась с ней только по видеосвязи.

В конце июня телеведущий и комик Билл Мар в эфире своего шоу «Реальное время» на телеканале HBO призвал молодежь забыть о коронавирусе и быстрее возвращаться к нормальной жизни. По его мнению, миллениалы должны были начать штурмовать пляжи и магазины.