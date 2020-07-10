Надвигается потепление, которое не Земле не было более 3 миллионов лет

Ученых удивляет большое количество углекислого газа в атмосфере нашей планеты, но такое явление – не новое. Подобное уже было в истории Земли 3,3 миллионов лет назад, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Если нынешнее темпы производства CO2 останутся такими же ещё около пяти лет, показатель уровня углекислого газа превысит тот, что можно было наблюдать во время потепления в эпоху плиоцена. Тогда уровень этого вещества в атмосфере достиг отметки 427 ppm, а температура была выше на 3-4 градуса по Цельсию, а также уровень океана был выше, чем сейчас на 20 метров.Сделавшие такие выводы ученые из Университета Саутгемптона, в своих исследованиях изучали окаменелости, собранные из глубоководных отложений Карибского моря. Эксперты сделали специальную модель записи CO2 в плиоцене, используя данные, полученные от уровней бора. С помощью такого моделирования удалось подтвердить то, что уже раньше наблюдали в ледяных ядрах. Также специалисты смогли сделать точную оценку диапазона CO2 в геологическую эпоху, когда был такой же, как и сейчас уровень солнечной радиации.По словам исследователя Томаса Мела, в результате удалось определить, что самый теплый период плиоцена имел в атмосфере от 380 до 420 ppm CO2. И эти данные похожие на те, что имеют ученые сегодня – 415 ppm. Такие показатели свидетельствуют, что планета близка к достижению тех температурных показателей и уровня моря, что был когда-то и который значительно превышает тот, что есть сейчас. Увеличение уровня CO2 происходит каждый год на 2,5 ppm.Исследователи утверждают, что имея данные из прошлого, можно спрогнозировать, что ждет Землю в будущем. А также ученые уверены, что в силах человечества осознать проблему и свести последствия катастрофы к минимуму.