Ранок 10 липня: в Україні – 819 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 57

За минулу добу в Україні виявили 819 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом станом на 10 липня в країні зареєстрували 52 043 інфікованих COVID-19.

Про це повідомляє система моніторингу РНБО.

Від початку пандемії в Україні виявили 52 043 випадки зараження коронавірусом. На жаль, 1 345 померли від ускладнень, спричинених хворобою, 18 з яких за минулу добу.

За інформацією міністра охорони здоров’я Максима Степанова, яку він озвучив під час ранкового брифінгу, за минулу добу в Україні від коронавірусу одужала рекордна кількість пацієнтів – 1 016. Добова кількість тих, що виписали, перевищила добову кількість хворих. Загалом від початку року від COVID-19 одужали 24 800 хворих.

На Волині за останню добу виявили 57 нових випадків коронавірусу.

Загальна кількість хворих станом на 10 липня в області — 2932. Померла в області загалом 71 людина. На щастя, за останню добу летальних випадків не зафіксували.