ВОЗ допускает возврат ограничений в России из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович не исключает, что в стране снова придется вводить ограничения из-за коронавируса, если люди не будут соблюдать правила.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не останется», — сказала она в ответ на вопрос РИА «Новости», есть ли риск, что в России некоторые запреты возвратятся, как это произошло в ряде стран.

Вероятность возврата запретов будет существовать до тех пор, пока в мире не появится вакцины или лекарства против коронавируса, подчеркнула представитель ВОЗ.

«Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», — добавила Вуйнович.