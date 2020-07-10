Туристы массово двинулись пляжи ковидные вечеринки открывшегося алтайского курорта Яровое

8-9 июля жители и гости Алтайского края опубликовали в Сети видеоролики, наглядно демонстрировавшие, что отдых на Яровом уже в самом разгаре. Пляжи, кафе и бары активно принимают туристов, которые не торопятся соблюдать социальную дистанцию и носить маски в столь жаркую погоду. Более того, алтайский курорт уже начал организовывать первые шумные вечеринки, которые с удовольствием посещают приехавшие отдохнуть. 10 июля в ходе онлайн-конференции эту тему затронул начальник управления края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, однако он лишь отметил, что работа пляжей на Яровом носит ограниченный характер. Однако о мерах реагирования на происходящее он не упомянул.

Как следует из видеороликов, сделанных отдыхающими на Яровом, пляжи открыты для туристов на причалах 22 и 42. Рядом расположены парки аттракционов, аквапарк и летние кафе, которые также активно привлекают посетителей. На берегу озера одномоментно, в непосредственной близости друг от друга, находится несколько десятков человек, в том числе дети. Более того, вечером в заведениях начали проводить дискотеки, которые также собирают большое число желающих. Ни о каком соблюдении ограничительных мер речи не идет.

ИА «Банкфакс» связалось по этому поводу с администрацией города. Чиновники отметили, что пляжи находятся в аренде у предпринимателей, поэтому мэрия ответственности за их работу не несет. Соответственно никаких обращений от администрации Ярового с просьбой разрешить работу пляжам в надзорные ведомства не направлялось. Редакция в свою очередь направила в региональный Роспотребнадзор запрос с просьбой прокомментировать организацию отдыха в Яровом.

Тем временем 10 июля состоялась онлайн-конференция начальника управления края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых, которому среди прочих был задан вопрос и о том, сколько потеряет курорт Ярового из-за карантинных мер. Чиновник отметил, что данная площадка связана, прежде всего, с пляжным отдыхом. Туризм носит там ярко выраженный сезонный характер, и основной поток отдыхающих приходится именно на лето. Получается, что половина сезона уже прошла. Дешевых сообщил, что если ранее деятельность турбизнеса была приостановлена , то сейчас она носит ограниченный характер. Какого рода ограничения действуют, он не уточнил, не упомянув и о заполненных пляжах и проводящихся вечеринках. Он также высказался относительно экономических потерь курорта. «Спрогнозировать объем выпадающих доходов довольно сложно. В прошлом году поступления в бюджет Ярового от сферы туризма составили 7 млн рублей или 10 % от собственных доходов МО. И если эту цифру муниципалитет недополучит в этом году, для них это будет значимо», — отметил начальник профильного управления.

Он также высказался относительно подобной ситуации с вечеринками на озере Ая, которая уже обернулась скандалом. По словам Дешевых, это вопиющая ситуация, и за такие нарушения юрлицам грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 дней. Впрочем, он тут же добавил, что ответственность несут и сами граждане, которые приняли участие в этом мероприятии. Не исключено, что на дискотеки в Яровом власти тоже обратят внимание только после того, как информация выйдет на федеральный уровень.