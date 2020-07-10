«Потому что сегодня все очень расслабились»: генерал ФСБ рассказал всё о «госизмене»

Итогом может стать то, что теперь имеющие доступ к гостайне начнут тщательно следить за тем, что говорят во время разговоров с иностранцами и прессой, пояснил Михайлов.

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов считает одной из причин дел о госизмене не сам факт наказание «болтуна». Государству важна демонстрация неотвратимости наказания, в том числе сам факт задержания, заявил Михайлов в интервью «Лента.ру».

Итогом может стать то, что теперь имеющие доступ к гостайне будут тщательно следить за тем, что говорят во время разговоров с иностранцами и прессой, пояснил он. Просто сегодня все расслабились, теперь будут задавать вопрос: а не относится ли то, что материал для публикации к гостайне, подчеркнул Михайлов.

При этом генерал-майор посчитал необходимым «освежить» память в вопросе что такое госизмена. «Передача иностранцам сведений с определенным грифом», хотя тот, кто передает секретные сведения может как осознавать, так и не осознавать этого, но главное – понимает, что этого делать не следует.

По сравнению с СССР, где гуманно относились к тем, кто совершал подобное и старались не доводить дела до уголовного, сейчас чаще сталкиваемся с умышленным сбором секретных данных с целью их передачи. Михайлов видит причину в разрушении морали, желании заработать, нежелании осознавать всю серьезность.

Затронул сотрудник службы безопасности и резонансное дело журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Михайлов говорит, что обычно журналисту с высоким статусом доверяют и готовы рассказать многое такое, что называется «не для публикации». А вот это уже от него зависит, публиковать или нет. Тем более, человек, пишущий на стратегические темы, должен быть предельно внимательным.

7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова на два месяца по делу о госизмене, и сегодня, не имея данных и сведений, нельзя делать выводы, предупредил Михайлов. К слову сказать, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев тоже заявил РИА Новости, что пока рано делать выводы, нужно понять, в чем конкретно обвиняют Сафронова.