Препарат «Авифавир» доказал свою эффективность после испытаний

Очень острым является вопрос о том, чтобы коронавирус был побежден с помощью эффективной вакцины. К числу таковых на сегодняшний день можно причислить российский препарат «Авифавир», который уже успел доказать свою эффективность после исследований. Они проводились исключительно на добровольцах, которые смогли на собственном примере доказать, что нужно пробовать различные варианты.

Вместе с этим внимание на себя обращает и тот факт, что «Авифавир» тщательно разрабатывался отечественными специалистами, которые дали 100-процентную уверенность в том, что препарат не имеет побочных эффектов. Подробности о том, каким образом проходят испытания и насколько действительно эффективным является этот препарат, вы сможете получить с помощью этого материала от нашего сайта n4k.ru.

«Авифавир», свежие новости об испытаниях препаратаПервый в России зарегистрированный препарат от коронавируса дал результаты. Об этом рассказали врачи и пациенты 24-й больницы Екатеринбурга, куда месяц назад поступила первая партия лекарства.

«Я со второго дня начала себя чувствовать намного лучше. Вы знаете, я задыхалась, я просто задыхалась. Надеюсь на скорую выписку».Эта пациентка поступила в 24-ю больницу Екатеринбурга в тяжелом состоянии – 85 процентов легочных тканей были повреждены. Спасти женщину удалось благодаря комплексной терапии. По словам врачей, важную роль в ней сыграл отечественный препарат «Авифавир».

Алексей Малинкин, главный врач Центральной городской клинической больницы № 24 Екатеринбурга: «Мы наблюдаем улучшение самочувствия пациентов, появление аппетита, нормализацию температуры. Достаточно стойко мы видим элиминацию вируса».

Первые 150 упаковок поступили на Средний Урал месяца назад, а именно 11 июня. Накануне привезли еще. Российский фонд прямых инвестиций, который участвовал в производстве лекарства, уже направил запрос в Минздрав с просьбой разрешить применение препарата не только в больницах, но и пациентам на дому. Чем раньше больные начинают принимать лекарство, тем меньше вероятность развития осложнений.

Совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций и группы компаний «ХимРар» уже в июне выпустили на треть больше препарата. В июле также ожидается свыше 100 тысяч курсов «Авифавира». В ближайшее время производительность решено увеличить в три раза.

Большие объемы обусловлены большим спросом. «Авифавир» ждут в российских клиниках и не только. Эффективным препаратом в борьбе с COVID-19 уже заинтересовались медики более 50-ти государств. Запросы поступают из стран СНГ, Ближнего Востока и Латинской Америки.