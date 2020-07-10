Амнистия по уголовным делам в 2020 году находится под большим вопросом

Многие граждане России, отбывающие наказания за совершенные преступления, рассчитывают на амнистию в надежде оказаться на свободе раньше сроков, установленных судами. Надеются на это, разумеется, и семьи заключенных.

Прежде всего, необходимо отметить, что об уголовной амнистии объявляют не так часто, как хотелось бы осужденным. Выйти на свободу раньше срока могут, как правило, исключительно те граждане, которые оказались в колониях по так называемым «легким» статьям Уголовного кодекса.

Речь идет в данном случае в первую очередь о лицах, попавших в тюрьмы впервые за не очень серьезные преступления, о беременных женщинах, несовершеннолетних и инвалидах. Интервалы амнистий в России в последние несколько лет – от трех до пяти лет.

Амнистия в 2020 году, свежие новости, будет или нетЕдинственный документ об амнистии в России сегодня – постановление Госдумы. Далее предусмотрена подпись президента страны.

С начала 2020 года на рассмотрение депутатов Госдумы внесли не менее пяти проектов, которые были приурочены к различным датам:

— 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции 1917-го;- 25-летие принятия Конституции России;- 30-летие завершение вывода войск из Афганистана;- День народного единства;- Третья годовщина подписания Договора России с Крымом;- Кроме того, амнистию планировали приурочить в 2020-м к 75-летнему юбилею Великой Победы.

Однако, ни один из проектов еще не был утвержден, и пока неясно, когда это произойдет. Напомним, последнюю амнистию объявили в России пять лет тому назад.

По уголовным делам амнистия в 2020 году, когда будет

В правозащитных организациях России ранее выразили мнение о том, что амнистию целесообразно было бы приурочить к дате 24 июня 2020-го – к Параду Победы, перенесенному с 9 мая из-за пандемии. Общественники настаивали на том, что данный акт милосердия стал бы весьма актуальным, поскольку на предстоящую осень прогнозируют вторую волну коронавируса. Однако, амнистию не объявили.

В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что не имеют ничего против так называемой эпидемиологической амнистии осужденных россиян. Депутаты Госдумы по-прежнему обсуждают этот актуальный вопрос, однако, не исключено, что они примут решение о переносе амнистии на следующий год.