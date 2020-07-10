10 июля отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Самсон Сеногной отмечается 10 июля 2020 года (по старому стилю – 27 июня). В православном церковном календаре дата посвящается святому Сампсону Странноприимцу. В народе день назвали «сеногноем» за то, что в эту пору часто идут проливные дожди, от которых сухая скошенная трава начинает гнить.

Святой Сампсон – образец христианского милосердия, беззаветной и жертвенной любви к людям. Он жил в V–VI веках. Родился в богатой римской семье, выучился на врача и лечил бедных. После смерти родителей Сампсон раздал свое имущество и поселился в пустыне рядом с Константинополем. Его дом всегда был открыт странникам и нуждающимся в любой помощи людям.

Когда император Юстиниан заболел, во сне он увидел старца и услышал, что только тот исцелит его. Сампсон одним прикосновением и молитвой вылечил правителя. После этого император по его просьбе приказал построить странноприимный дом.

Сампсон прожил долгую жизнь. До последних дней он помогал нуждающимся людей.

Если в этот день идет дождь, то мокрая погода продержится еще 7 недель. Если ясно и солнечно, то последующие 7 недель дождя не будет.

Кучерявые облака плывут с севера – к засухе, а с запада – к ненастью.

Если на конском щавеле видны капли сока, то в течение трех дней пойдет дождь.

Если цветки звездчатки утром не раскрылись, то к вечеру или ночью пойдет дождь.

Какой сегодня, 10 июля, церковный праздникПо церковному календарю 10 июля поминают Святую Иоанну мироносицу, которая была в числе женщин, следовавших за Христом.

Женщины, которые видели в Иисусе Учителя, хотели быть рядом, слушать его и служить по мере сил. Они занимались бытовыми вопросами, помогая Спасителю и его ученикам.

ни принадлежали к разным сословиям — среди них были и родственницы апостолов, и отвергнутые иудейским обществом грешницы, которым Иисус подарил надежду на искупление грехов покаянием.

Иоанна – супруга Хузы, управляющего дворца царя Ирода, знатная придворная дама в недавнем прошлом, не выделялась среди всех. Есть версия, что будущая мироносица, уверовав, последовала за Спасителем после того, как Он исцелил ее сына.

Ранее она спрятала голову Иоанна Крестителя, казненного во дворце Ирода. Мироносица погребла главу пророка на Елеонской горе, где и произошло ее первое обретение через 300 лет.

Иоанна также пошла к Гробу Господню вместе с другими женами-мироносицами, чтобы отдать последние почести Учителю и стала свидетельницей явления ангелов, возвестивших о Воскресении Христа.