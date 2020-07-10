Семья Михаила Ефремова готовится к худшим временам

В ближайшее время стартует судебный процесс по резонансному делу актёра Михаила Ефремова. Подруга Ефремова ресторатор Татьяна Беркович очень озабочена физическим состоянием Ефремова, а также перспективами его родных, которые в худшем случае могут остаться без кормильца.Михаил Ефремов, новости на сегодня, 10.07.2020Беркович рассказывает, что Ефремов лишь недавно стал более-менее ясно осознавать, что произошло. Для него это был настолько сильный шок, что актер банально не понимал, настолько все серьезно и чем все это может закончиться. По словам подруги актёра, сейчас Ефремов ведёт достаточно скромный распорядок дня, поскольку домашний арест предусматривает серьезные ограничения.Беркович категорически опровергла слухи о том, что Ефремов на домашнем аресте снова стал злоупотреблять спиртным — по её словам, это в принципе невозможно, так как надзорные органы просто не позволили бы ему это делать.Она считает достаточно высокой вероятность того, что жена и дети Ефремова останутся одни, ведь по большому счёту Михаил Олегович содержал всю свою семью.«Вере, старшей девочке, 16 лет, она точно сможет помогать маме. Вместо того, чтобы играть с подружками и гулять, ей, вероятно, придется пойти подрабатывать. Потому что есть еще двое несовершеннолетних детей — Надя и Боря. Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают», — рассказала Татьяна.

Бывшая теща Михаила Ефремова обвинила артиста в том, что тот много лет финансирует ее непутевую дочь Ксению Качалину. По мнению женщины, именно из-за этого ее дочь впала в алкогольную зависимость.Ефремов и Качалина разошлись в начале 2000-х. Актер забрал к себе дочь Анну Марию, не желающую жить с матерью, и финансово помогал Качалиной. Однако теща артиста Наталья Анохина считает, что именно из-за Ефремова ее дочь стала алкоголичкой. «Она же до 30 лет вообще не пила, даже шампанское. Миша тогда уже пил. Когда они разошлись, я начала спрашивать, зачем он ей деньги приносит? Пусть идет работает, но нет же! Он деньги приносил, а, может, и наркотики. И вот что стало», — заявила Анохина в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».Отметим, что Качалина одной из первых встала на защиту Ефремова после пьяной автокатастрофы, в которой по вине актера погиб Сергей Захаров. По ее словам, экс-супруг — человек с добрым и широким сердцем. Бывшая же теща уверена, что Ефремов обязательно должен провести несколько лет в колонии.