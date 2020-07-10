Перед смертью Сергей Заграевский жаловался на финансовые проблемы

Новость о смерти члена Академии художеств РФ Сергея Заграевского, постоянного участника шоу «Пусть говорят» шокировала поклонников и его коллег. Деятель искусства скончался на 56 году жизни. Официальный представитель художника сообщила, что причины скоропостижного ухода пока не известны – ждут заключение врачей. Сердце Заграевского остановилось с 5 на 6 июля.Как рассказала помощник Сергея Заграевского Ольга Озолина, художник не жаловался на проблемы со здоровьем, для родных его уход стал настоящим потрясением.«Я работала с ним 30 лет, он был для меня одним из самых близких людей. Он скончался незадолго до полуночи. Я не знаю, какое число будет указано в свидетельстве о смерти. Прощание состоится в среду. Подробнее сообщу позже», — поделилась трагической новостью Ольга.В последние месяцы Сергей Заграевский тяжело переживал из-за работы. Корреспондет «МК» общался с деятелем искусства в конце апреля. В разговоре Сергей откровенно признавался, что картины плохо продаются, на съёмки редко приглашают, кризис серьёзно ударил по его делам.«Очень снизился уровень жизни, — делился Заграевский. — И у меня, и у моих друзей. Жить буквально не на что. У меня картины не продаются, покупатели за ними не приезжают, аукционы не проводятся».Тогда мы поинтересовались, сколько же стоят картины Сергея. Художник ответил, что нескромно называть цену, но обозначил: несколько тысяч долларов.

Причина смерти Сергея ЗаграевскогоНа этой неделе состоялись похороны Сергея Заграевского — художника, писателя, а также постоянного эксперта «Пусть говорят» на Первом канале. Мужчина ушел в относительно молодом возрасте, а поэтому многие его знакомые до сих пор не понимают, что с ним на самом деле произошло.Своей версией смерти Сергея Заграевского поделился журналист и частый эксперт ток-шоу Александр Мягченков, с которым Заграевский часто пересекался на съёмках ток-шоу, с которым в общем-то неплохо ладил.Знакомый Сергея выдвинул неожиданную версию смерти своего приятеля. По его словам, Заграевский мог умереть от коронавирусной инфекции. К таким выводам мужчина приходит на основании слов самого Заграевского, который буквально за несколько дней до своей смерти рассказал другу, будто бы переболел коронавирусом. Причём болезнь он принёс легко, а на момент их разговора уже был здоров, в его организме уже выработались антитела. Мягченков предполагает, что на фоне коронавирусной инфекции возникли какие-то патологии или нарушения в работе организма, которые в итоге и привели к его кончине.«Сегодня одна моя приятельница, которая работает врачом, сказала, что, когда человек вылечивается от коронавируса, в его организме все равно происходят изменения. Могут тромбы, например, образовываться. Сережа скоропостижно умер от сердечной недостаточности. Думаю, это предварительный диагноз. Обычно так умирают, когда тромб отрывается и попадет в сердце», — рассказал он.