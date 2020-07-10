В Новосибирске сохраняются ограничительные меры из-за коронавируса

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 10 июля 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразились 6 932 человека, среди них 410 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 101 пациента, регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

В Новосибирске коронавирус, до какого числа карантин и режим самоизоляцииЗа прошедшие сутки в Новосибирске скончались четверо пациентов инфекционных больниц. Врачи сообщили о смерти мужчины в возрасте 60 лет и двух женщин в возрасте 56 лет и 77 лет. Четвертая жертва COVID-19 молода относительно группы риска, женщина скончалась в возрасте 38 лет. Общее число смертей достигло 128 человек.

По данным оперативного штаба, в реанимации находятся 86 человек, на ИВЛ — 23 пациента.

В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона в постановлении губернатора Андрея Травникова.

Из документа убрали пункт о необходимости выходить из дома только в определенных целях.

Тем не менее, остальные ограничительные меры по-прежнему в силе. Например, для тех, кто старше 65 лет.

Также все без исключения должны находиться в общественных местах в защитных масках, соблюдать дистанцию в полтора метра.