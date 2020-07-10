У временного президента Боливии выявлен коронавирус

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Второй вице-президент Сената Боливии Жанин Аньес в Ла-Пасе, 11 ноября 2019 года
Manuel Claure/Reuters
У временного президента Боливии Жанин Аньес была обнаружена коронавирусная инфекция нового типа. Об этом она написала в своем Twitter.
Политик сообщила, что она прошла тест на COVID-19, который оказался положительным.
«Мое состояние нормальное, буду работать из моей изоляции», — написала Аньес.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразились министр здравоохранения, глава Центрального банка, а также глава администрации президента Боливии.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.
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