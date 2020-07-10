Губернатор Хабаровского края Фургал отрицает свою вину

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Во время задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, 9 июля 2020 года

Следственный комитет РФ

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает свою вину в деле об убийствах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова.

Он отметил, что во время встречи представителей ОНК с Фургалом в следственном изоляторе обвиняемый заявил, что ожидал многого, «но не так жестко».

Ранее Фургала задержали по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах.

В детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае 23 июля 2019 года произошел пожар, унесший жизни четверых детей. Следствие завело уголовное дело после случившегося. Были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов и владелец «Холдоми» Виталий Бурлаков.

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