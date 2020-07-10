Оперштаб Алтайского края итогам трехчасового заседания ограничился мягким ужесточением действующих мер

9 июля состоялось ожидаемое многими заседание Оперативного штаба Алтайского края под руководством губернатора Виктора Томенко. Чиновниками обсуждалась эпидемиологическая ситуация в регионе, которая, начиная с этой недели, все сильнее ухудшается. Так, в Алтайском крае только за прошедшие сутки выявили 224 новых случая заражения коронавирусом. Впрочем, по итогам совещания никаких радикальных решений так и не было принято: власти фактически декларировали лишь ужесточение масочного режима. Более того, чиновники готовятся к тому, чтобы возобновить тренировки профессиональных спортсменов и открыть розничные вещевые торговые точки.

Как сообщает региональный кабмин, члены оперативного штаба выразили мнение, что практически повсеместное несоблюдение масочного режима привело к увеличению темпов распространения инфекции в крае. Также среди причин ухудшения эпидситуации назвали ряд грубых нарушений действующего режима ограничительных мер владельцами различных объектов, проведение массовых мероприятий. Прирост заболеваемости произошел также из-за активизации молодежного и семейного отдыха, увеличения круга контактных лиц, в том числе в сельской местности — граждане игнорируют самые элементарные меры предосторожности. При этом власти не углядели связи роста заболеваемости с проведением массового голосования по поправкам к Конституции.

В результате чиновниками было предложено ввести запрет на обслуживание посетителей магазинов, аптек, пассажиров общественного транспорта без средств защиты органов дыхания. Также рассмотрены предложения о возобновлении тренировок спортсменов из профессиональных команд, о снятии запрета на торговлю непродовольственными товарами в нестационарных объектах и рынках. С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на заседании штаба принято решение детально изучить внесенные предложения с учетом рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Рассмотренные инициативы будут учтены при подготовке новой редакции указа губернатора о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ожидается, что он будет подписан 10 июля.

Отметим, что в пресс-службе регионального кабмина несколько часов после совещания не могли сформулировать, к чему же все-таки пришел оперштаб. Вероятно, сомнения у представителей власти относительно выбранного решения возникли после того, как правительственный Telegram-канал «Ленина, 59» опубликовал первые итоги встречи. Они вызвали большое количество критики со стороны общественности. Более того, утром 10 июля тот же источник запустил опросное голосование для жителей края на тему – стоит ли властям ужесточать режим в регионе, либо оставить все без изменений.

Добавим, что по мнению целого ряда наблюдателей, принятые оперштабом решения выглядят запоздавшими и не меняющими ситуацию в корне. Так, и ранее в регионе действовал масочный режим, а за его несоблюдение предполагались санкции, действовали запреты, в том числе на массовые мероприятия. Однако они не соблюдались, причем зачастую при попустительстве правоохранительных органов, на которых лежит обязанность контроля. Самыми яркими примерами могут считаться вечеринки на Ае с громкой музыкой, которые проходили в черте населенного пункта и никак не могли остаться незамеченными полицией и органами власти. Существует мнение, что этот бизнес находится под «опекой» неких представителей силовых ведомств. Первый заместитель прокурора Алтайского края Александр Фомин инициировал внеплановые проверки объектов, нарушивших запрет.

Более того, в конце июня в Алтайском крае прошел крестный ход к Коробейниковской-Казанской иконе Божией Матери, в котором, судя по фотографиям, участвовали десятки человек. Сотрудники МВД вместо того, чтобы пресечь массовое мероприятие, нарушающее ковидный указ губернатора, способствовали его проведению, сопровождали крестоходцев и призывали участников дорожного движения расступиться перед верующими, чему есть многочисленные фото- и видеоподтверждения. При этом резкий рост числа инфицированных начался аккурат через несколько дней после начала крестного хода. В связи с этим нельзя исключать, что бездействие органов полиции поспособствовало распространению коронавирусной инфекции.