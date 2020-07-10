Следствие официально предъявило обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу

Опубликовано видео его этапирования в Москву.

СК России сообщил вечером 9 июля, что предъявил официальное обвинение в организации убийств и покушении губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Глава региона был задержан утром в четверг возле своего дома. После этого его этапировали в Москву на допрос, который длился около шести часов. Ожидается, что завтра Басманное суд изберет ему меру пресечения. Не исключено, что Фургала обвинят в организации преступного сообщества.

По версии следователей в 2004-2005 годах Фургал организовал убийства бизнесменов Евгения Зори, Олега Булатова, а также устроил покушение на Александра Смольского.

Эксперты по просьбе «Блокнота» рассказали о политических причинах дела против Фургала. Также политологи проанализировали его перспективы.

В течение 9 июля отреагировал на резонансное задержание и Кремль – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока решение об отставке Фургала не принято.

Депутат Государственной думы от ЛДПР Сергей Фургал стал губернатором в результате выборов в сентябре 2018 года. В 2019 году ЛДПР снова праздновала триумф — их кандидаты победили на региональных выборах практически во все органы власти.

За однопартийца рьяно вступился председатель ЛДПР Владимир Жириновский, заявив, что Фургал не преступник, и пригрозив выходом всех своих депутатов из состава Госдумы.