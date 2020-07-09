У місті на Волині підняли тарифи на медичні послуги

Виконавчий комітет Ковельської міської ради затвердив нові тарифи на послуги, які надають у Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні.

Про це інформує Ковель медіа.

Як йдеться у проекті рішення, нові тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає комунальне некомерційне МТМО, в разі його прийняття, вступають в дію з 20 липня 2020 року. При цьому попереднє рішення виконкому Ковельської міської ради № 347 від 02.11.2015 р. «Про погодження тарифів» втратить чинність.