Экс-глава Госдепа счел «истеричной» реакцию на данные о «связи» России с талибами*

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Reuters

Американские средства массовой информации слишком бурно отреагировали на информацию о возможной «связи» России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане, заявил бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Об этом сообщает Fox News.

По словам Пауэлла, командующие американскими войсками не воспринимали угрозу сотрудничества России с талибами настолько серьезно, насколько она была представлена в СМИ.

«Я знаю, что наши военные командиры на местах не считали, что это настолько серьезная проблема», — отметил Пауэлл.

Он добавил, что ситуация должна быть проанализирована, а настоящий враг – установлен, однако реакция была «почти истеричной».

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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