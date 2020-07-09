Астролог рассказала о талантах Скорпиона

Астролог Ксения Макарова рассказала о талантах людей, родившихся под знаком Зодиака Скорпион.Скорпион обладает природным магнетизмом и сильным характером. Это выносливый, сдержанный в словах и эмоциях человек. Он умеет хранить секреты и ценит верность.Скорпионы — это люди, в которых очень много мистического. Они обладают массой талантов и способностей. Скорпионы остры на язык и наделены хорошим чувством юмора. Их шутки отличаются меткостью и четким попаданием в цель. Обычно Скорпионы шутят по-черному и очень саркастично, поэтому из них получаются замечательные сатирики. Скорпионы обладают самоиронией и из них выходят артисты комедийного жанра.

Читайте на Информинг.Ру: Ортопед объяснил, почему болят ноги от обуви без каблукаЭтих людей отличают интеллект и логика. Скорпионы успешны в делах, требующих логического мышления и анализа. Представители этого знака обладают прекрасной интуицией на грани экстрасенсорики, они могут докопаться до истины, поэтому такие люди становятся следователями и криминалистами.Скорпионы часто преуспевают в деле, связанном с необходимостью раскрыть тайну.У этих людей врожденная способность к оккультизму. Они легко и безошибочно читают символы Таро, разбираются в астрологии и магии. Скорпионы — хорошие психологи и считаются знатоками человеческих душ, они умеют манипулировать сознанием людей. Более того, Скорпион — это президентский знак Зодиака. Скорпионы имеют способности к политологии и крупному бизнесу. Многие известные политики и предприниматели рождены именно под этим знаком Зодиака. Яндекс Дзен