Фургалу предъявлено обвинение по делу об убийствах и покушениях

Следственный комитет предъявил обвинение в организации убийств и покушении главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области, сообщила Петренко.

Фургал уже допрошен в качестве обвиняемого.

Напомним, Фургала задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении местной организованной преступной группы и доставили в Москву. Показания на губернатора, по заявлению следкома, дали его предполагаемые сообщники. По делу, кроме Фургала, ранее были задержаны и арестованы четверо активных участников банды. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.