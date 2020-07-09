Самые интересные видео 9 июля

Колеса летают, города затапливает, а воздушные шары раздают интернет – все это в новой подборке «Блокнота».

Видео «чудесного исцеления» женщины на коляске открывает нашу подборку. Она просила помощи у прохожих, рассказывая историю о том, что ее сбила машина и теперь она не может ходить и вынуждена просить милостыню для выживания. Но один из прохожих заметил женщину в то время, как она готовилась к «работе» и снял все на видео. И с помощью этого целительного видео подарил женщине возможность снова ходить.

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В Белгородской области трактористы такие суровые, что ездят на неприрученных колесах. У одного из них колесо прямо во время поездки отлетело в проезжающие мимо авто.

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В Кении запустили 4G-интернет с помощью воздушных шаров, что позволило обслужить более чем 35 тысяч клиентов и охватить территорию в 50 тысяч кв. км. Проектом занимается компания «Loon» совместно с местным «Telkom Kenya». Шары автономны, они способны самостоятельно переместить себя в оптимальную точку доступа при необходимости большей пропускной способности.

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В Новосибирске женщина не хотела надевать маску в автобусе. Стражи правопорядка попросили нарушительницу режима выйти на ближайшей остановке. Женщина оказалась более упёртой, пыталась решить вопрос «через Саита», но не везде у него есть связи — полицейские силой вывели представившуюся мусульманкой из салона.

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В Подмосковье из-за прорыва дамбы затопило часть города Руза. Из-за обильных дождей дамба не выдержала, и вода из речки Городянки хлынула сплошным потоком, смывая все на своём пути.

Пострадавших пока нет, жители быстро заметили неладное и призвали соседей спасаться бегством. Людей эвакуировали, в итоге затоплены несколько десятков домов.