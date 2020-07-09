Обозреватель: Эрдоган уже на этой неделе может внести серьёзные изменения в Совет министров

Сельви, известный своими тесными связями с правящей Партией справедливости и развития (ПСР), отмечает, что 10 июля является ключевой датой и подходящим моментом для внесения изменений, поскольку считается второй годовщиной перехода на президентскую форму правления в Турции. В противном случае Эрдоган может назначить новых министров до 15 июля, четвёртой годовщины неудавшегося военного переворота, считает он.

«Поскольку парламентская система больше не действует и число законодателей ПСР ограничено, министры будут избираться вне парламента», — подчёркивает Сельви.

Кроме того, ожидается, что должности многих министров займут их заместители, а число заместителей министров будет увеличено.

По словам обозревателя, некоторые Министерства могут быть разделены и объединены в новые, возможно, будут затронуты Министерство культуры и туризма, Министерство семьи и труда и Министерство сельского и лесного хозяйства.

«Тем не менее, планы Эрдогана пока неизвестны. Он не поделился своими идеями со своим близким кругом», — заключает Сельви.