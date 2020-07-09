У больных коронавирусом появляются заболевания головного мозга

Хотя COVID-19 считают опаснейшей болезнью за последние много лет, у многих больных она протекала или совсем бессимптомно, или в легкой форме. Но в соответствии с последними исследованиями в Великобритании, даже в этом случае коронавирус может привести к сложным последствиям, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Как видно из данных проведенных изучений, в случае легкого ответа организма на вирус, позже переболевшие могут страдать различными заболеваниями головного мозга – как от легких, так и от смертельных.Исследование британских ученых охватывало 40 пациентов. Обнаружены в них осложнения от COVID-19 были разными – воспаление мозга, делирия, инсульт, а иногда и тотальное поражение центральной нервной системы. В проанализированных случаях именно неврологические симптомы коронавируса проявлялись в первую очередь и были больше всего выражены, а диагноз COVID-19 им поставили уже потом. Во многих случаях во время первой волны пандемии в Британии, симптомы вируса сопровождались опасным для жизни состоянием – острым диссеминированным энцефаломиелитом. В соответствии с информацией Института неврологии в Калифорнии, до пандемии случаев этого синдрома было близко одного в месяц, с появлением COVID-19 их стало несколько в неделю.У 12 пациентов с коронавирусом обнаружили воспаление центральной нервной системы и ещё в 10 – заболевание головного мозга с делирием или психозом. Ещё случались инсульты и проблемы с периферическими нервами – по 8 случаев каждый.Как сказал старший автор исследование Майкл Занди, специалистов волнует, что раньше они не видели вирусов, которые влияли бы на мозг, что сейчас наблюдается с COVID-19. Также эксперт высказывает опасение, что пациенты, у которых болезнь протекала бессимптомно, могут жить с некоторыми повреждениями головного мозга, даже не догадываясь об этом.