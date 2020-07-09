Фонд поддержки предпринимательства РТ объяснил бизнесу, почему ТЦ до сих пор закрыты

Торговые центры Татарстана потеряли за май — июнь от 60% до 90% выручки, расторгнуто более 20% договоров аренды с арендаторами помещений. Об этом сегодня заявила полномочный представитель российской гильдии управляющих и девелоперов в РТ Елена Стрюкова в ходе круглого стола в Торгово-промышленной палате республики. В мероприятии приняли участие арендодатели коммерческой недвижимости, а также представители министерств и ведомств РТ.

Стрюкова сообщила, что большинство ТЦ пошли на скидки в 50% и 100% по арендной плате, однако задолженность арендаторов растет. «Сейчас как снежный ком нарастают уведомления о расторжении договоров. У людей закончились запасы, это касается и федеральных сетей, которые сокращают магазины и закрываются», — сказала Стрюкова.

Представитель гильдии предложила собравшимся выступить с законодательной инициативой о включении коммерческой недвижимости в число наиболее пострадавших отраслей, а также рассмотреть возможность снижения ставки налога на имущество и налога на землю на региональном уровне. В ходе заседания был также озвучен вопрос о скорейшем открытии торговых центров.

По словам заместителя гендиректора фонда поддержки предпринимательства РТ Сергея Горбачева, включение отрасли в список пострадавших относится к ведению органов федеральной власти. Он отметил, что пока не стоит рассуждать о каких-то преференциях в виде налогов, субсидий, если ТЦ не начнут работать. Вопрос обсуждается в правительстве Татарстана, и главное сейчас, по его словам, соблюдение мер безопасности.

«Если бы меры безопасности соблюдались сегодня в полной мере, как они должны соблюдаться, торговые центры бы уже были отрытыми. Вы посмотрите, что творится. В общественном питании, которое открыли и жители просили, мы видим нарушения. То же самое мы видим в магазинах, — заявил Горбачев. — Нельзя сказать, что деятельность торговых центров не открывалась, она открывалась поэтапно. Сначала 400 квадратных метров — это немного, но была возможность работать. Потом 800 квадратных метров. Возможно, какие-то меры будут и связанные с большей площадью. Готовы ли мы сегодня нести ответственность за исполнением этих мер (безопасности — прим. ред)? Ведь это основное. Мы видим, что они не соблюдаются практически нигде».