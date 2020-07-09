YouTube обвинили в манипуляции при голосовании по поправкам в Конституцию

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Видеохостинг Youtube обвинили в манипуляции общественным мнением в России, при помощи выдачи негативных материалов на запросы по поводу общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Такое мнение выразили в думской комиссии по иностранному вмешательству, пишет «Интерфакс».

По словам главы комиссии Василия Пискарева, депутаты проверили этот факт. Они убедились, что американский медиахолдинг манипулировал выдачей информации на запрос.

«Точно такая же выдача была зафиксирована в сентябре 2019 года, в период прошлогодней избирательной кампании», — сказал Пискарев, добавив, что такая же технология была использована во время проведения протестных акций в Москве.

25 июня стало известно, что общероссийское голосование по поправкам в Конституции стало целью для «внешней атаки». По словам главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова, лидирующая роль в этом процессе замечена за Вашингтоном. При этом политика вмешательства в конституционный процесс с целью «остановить укрепление суверенитета РФ» проводится с середины января, отметил он.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента.