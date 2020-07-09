Правительство Алтайского края надеется пару недель проскочить распространения коронавируса

Власти Алтайского края надеются, что текущие рекордные показатели региона по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией являются пиковыми, и в течение ближайшей пары недель прирост инфицированных пойдет на спад. Об этом 9 июля говорили губернатор Виктор Томенко и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности края, сообщается на сайте правительства.

Губернатор обратился к главам муниципалитетов и руководителям краевых ведомств с просьбой вернуться к формированию межведомственных рабочих групп, которые могли бы усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер, ходить и предупреждать, проверять те места, которые могут быть источниками распространения инфекции. Как подчеркнул Томенко, к этому вынуждает обстановка в крае: только за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 224 инфицированных, четверо зараженных скончались, общее число выявленных случаев уже составляет 5121 человек. «Если простые правила будут выполняться, то есть вероятность, что мы быстрее пройдем пик заболеваемости и уйдем на снижение», — подчеркнул губернатор.

Столь высокие показатели по числу выявленных случаев заражения постарался объяснить министр здравоохранения региона. С его слов выходит, что виной всему – безалаберность граждан. «С чем мы сегодня столкнулись, так это с массовым пренебрежением к элементарным санитарным нормам. Мы видим отсутствие соблюдения масочного режима даже в поликлиниках — люди не думают, что могут находиться в небезопасных условиях. Отсутствие социального дистанцирования, в скученных пространствах пренебрежение масками, которые позволяют ограничить передачу инфекции. Все это привело, на наш взгляд, к массовому распространению сначала в густонаселенных пунктах — это города Барнаул, Рубцовск — а затем и в районах края. Усиление мер необходимо, их реально надо исполнять, а не отчитываться на бумаге», — сказал Дмитрий Попов.

По мнению Попова, Алтайский край выходит на пиковые показатели распространения инфекции. Он надеется, что в течение полутора недель удастся зафиксировать показатели – достичь так называемого плато. При этом он отметил, что такое положение дел крайне тяжело сказывается на работе системы здравоохранения. Он рассказал о зараженных с тяжелым течением болезни, которых нет возможности доставить из районов в Барнаул. Реанимационную помощь уже приходится оказывать в муниципалитетах. В Михайловском и Тальменском районах уже начали работать два дополнительных ковидных госпиталя (по 20 коек каждый) для пациентов, которые имеют легкое течение заболевания. Также было принято решение открыть в Змеиногорском районе на базе инфекционного отделения еще один дополнительный госпиталь.