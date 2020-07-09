«Удары по политической повестке стахановскими объемами»: эксперты объяснили серию обысков 9 июля

Обыски проводились у членов МБХ и «Открытой России» по делу ЮКОСа.

В российских городах 9 июля прошла серия обысков по делу ЮКОСа. Объектами интереса органов стали шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков, координаторы «Открытой России» Татьяна Усманова, Ольга Горелик и Мария Кузнецова, исполнительный директор организации Андрей Пивоваров и координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Также обыски провели у муниципального депутата Юлии Галяминой.

При том, что формально обыски относятся у делу ЮКОСа, на тот момент (2003 год) некоторые их тех, кого обыскивали, были еще неосвершеннолетними.

Ранее 7 июля, под арестом оказался бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, его обвиняют в государственной измене.

«Блокнот» побеседовал с экспертами о причинах интереса к давнему делу ЮКОСА и активизации силовых ведомств по отношению к оппозиции.

Как пояснил «Блокноту» политолог Андрей Чураков, зачистка информационного пространства от неподконтрольных режиму медиа является логическим продолжением политики власти последних двух десятилетий.

«Безусловно, сегодняшние задержания и обыски связаны, в том числе, и с состоявшимся 1 июля голосованием по поправкам в Конституцию. СМИ, журналисты и отдельные активисты на роль «врагов народа» подходят, как нельзя лучше. Идея создания «министерства пропаганды» в общественной палате РФ уже озвучена… «Доктор Геббельс» избавляется от конкурентов», — сказал Чураков.

Лидер общественной организации «Новая Россия» Алина Жестовская заявила «Блокноту», что создается ощущение намерений следствия и опергруппы ударить по политической повестке стахановскими объемами: «Сафронов, Фургал, активисты «Открытки», целые плеяды каких-то региональных акторов. Смею оказаться правой, предположив, что как бы ни отрицалась некая синхронизация действий силовиков, она все же присутствует».

По ее словам, неоднозначную реакцию журналистского сообщества вызвало задержание советника главы Роскосмоса: «Но вот уже в наручниках ведут губернатора Хабаровского края, и медиа теряют повышенный интерес, журналисты бросаются лопатить историю дальневосточной организованной преступности. И в этой суматохе, информационной какофонии сообщения об обысках у сотрудников и сторонников «Открытки» просто «растворяются», как менее резонансные, не столь значимые и хайповые.».

Жестовская полагает — если бы вышеназванные оперативные мероприятия проводились с разницей, например, в неделю, то обыски у организаторов «антипоправочного митинга» также бы спровоцировали какие-то пикеты, акции негодования.

«Что же касается самого факта деятельного интереса правоохранительных органов к заявителям протестной акции 15 июля, то это типичная для нашего режима «профилактика». Так ходят ко всем, везде и всегда, если в повестке возникает внесистемная оппозиционная активность уличного толка. После 1 июля власть выписала себе карт-бланш на любые объёмы «воспитательных работ». И она их, без сомнения, проведёт. Логика там такая — отсутствие дискомфорта и юридических последствий за активности может обернуться иллюзией свободы и вседозволенности. А значит, нужно сразу бить по рукам при малейших попытках высунуться. Дабы не дошло до повторения Болотной», — заключила Жестовская.

Напомним, что утром 9 июля был задержан губернатора Хабаровского края Сергей Фургал. Его этапировали в Москве и официально предъявили обвинения в убийствах и покушении.

Политологи дали оценку уголовного дела против главы региона. по мнению экспертов, это в числе прочего сигнал другим губернаторам.