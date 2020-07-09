Статистика по коронавирусу в Турции остаётся на прежних значениях

Об этом сообщил 7 июля министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

При этом общее число выявленных случаев заболевания в республике составило 207 тыс. 897.

Кроме того, 2 тыс. 297 пациентов вылечились за последние сутки, таким образом количество выздоровевших составило 185 тыс. 292.

Вместе с тем за последние 24 часа в Турции провели 50 тыс. 545 тестов, а их общее число достигло 3 млн 733 тыс. 218.

В то же время 1 тыс. 152 пациентов находится в отделениях интенсивной терапии, а также 400 интубированы.