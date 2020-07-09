Ученые обнаружили четыре препарата, эффективных при лечении коронавируса

|Американские ученые обнаружили несколько лекарственных соединений, что могут остановить репликацию COVID-19. Это четыре препарата, которые смогут блокировать специфический фермент, что необходим для поражения коронавирусом здоровых клеток человека, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM, со ссылкой на EurekAlert
Препараты, которые смогла обнаружить группа ученых из Аризонского и Южно-Флоридского университетов, нацелены на протеазу Mpro коронавируса SARS-CoV-2. Если уничтожить этот фермент, вирус не сможет размножаться и инфицировать здоровые клетки человека. Все четыре препарата превосходили другие ингибиторы Mpro, которые ранее были определены в качестве кандидатов для клинических исследований.
Так среди этих препаратов, первым одобрили боцепревир. Будучи эффективным при гепатите С, лекарство способно поражать COVID-19. По мнению экспертов, это средство самое эффективное, а также оно безопасное, известна его дозировка и уровень усвояемости организмом, поскольку его уже применяли к людям.
Другой препарат использовали во время лечения от коронавируса котов. Во время испытаний GC-376 выяснили, что он являлся наисильнейшим ингибитором фермента. Ученые хотят начать его испытание на моделях животных.
Другие два препараты прежде использовали при онкологических и нейродегенеративных заболеваниях. Ингибиторы кальпаина II и ингибиторы цистеина оказывают сильное противостояние SARS-CoV-2. Также эти средства могут оказывать дополнительное преимущество в подавлении лекарственной устойчивости.
Как показывают клинические исследования, наиболее эффективным лекарством в борьбе с коронавирусом сегодня есть дексаметазон. Этот препарат снижает риск смертности от вируса.
Кроме того, в Калифорнии ученые смогли справиться с COVID-19 без помощи каких-то вакцин или лекарств. Эксперты использовали наноспонжи, что могут обмануть вирус и не допустить его размножения.