Ученые обнаружили четыре препарата, эффективных при лечении коронавируса

Препараты, которые смогла обнаружить группа ученых из Аризонского и Южно-Флоридского университетов, нацелены на протеазу Mpro коронавируса SARS-CoV-2. Если уничтожить этот фермент, вирус не сможет размножаться и инфицировать здоровые клетки человека. Все четыре препарата превосходили другие ингибиторы Mpro, которые ранее были определены в качестве кандидатов для клинических исследований.

Так среди этих препаратов, первым одобрили боцепревир. Будучи эффективным при гепатите С, лекарство способно поражать COVID-19. По мнению экспертов, это средство самое эффективное, а также оно безопасное, известна его дозировка и уровень усвояемости организмом, поскольку его уже применяли к людям.

Другой препарат использовали во время лечения от коронавируса котов. Во время испытаний GC-376 выяснили, что он являлся наисильнейшим ингибитором фермента. Ученые хотят начать его испытание на моделях животных.

Другие два препараты прежде использовали при онкологических и нейродегенеративных заболеваниях. Ингибиторы кальпаина II и ингибиторы цистеина оказывают сильное противостояние SARS-CoV-2. Также эти средства могут оказывать дополнительное преимущество в подавлении лекарственной устойчивости.

Как показывают клинические исследования, наиболее эффективным лекарством в борьбе с коронавирусом сегодня есть дексаметазон. Этот препарат снижает риск смертности от вируса.

Кроме того, в Калифорнии ученые смогли справиться с COVID-19 без помощи каких-то вакцин или лекарств. Эксперты использовали наноспонжи, что могут обмануть вирус и не допустить его размножения.