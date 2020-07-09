К концу года новая глобальная угроза может забрать миллионы человеческих жизней

На протяжении нескольких месяцев мир борется с пандемией коронавируса, а специалисты не прекращают искать способы устранить эту проблему. В это время активно распространяется другая глобальная опасность. Уже сегодня многим странам угрожает голод – предупреждают в Международном объединении Oxfam. Как утверждают специалисты, к концу этого года из-за него может погибнуть огромное количество людей, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Спровоцирует распространение голода ряд различных обстоятельств, среди которые безработица, убытки из-за карантина, проблемы с доставкой помощи. Под ударом в первую очередь могут оказаться такие страны: Йемен, Конго, Афганистан, Венесуэла, западная часть Субсахарской Африки, Южный Судан, Судан, Сирия и Гаити. Так же, как утверждают специалисты, очевидно, что нанесенный пандемией урон по мировой экономике – невозможно устранить к концу текущего года, а, возможно, даже и в следующем. В сообщении эксперты предупреждают, что уже к концу этого года, каждый день от голода, что возник в следствии коронавируса, будет гибнуть около 12 тысяч людей, что может быть даже больше, чем от самого заболевания. Обеспокоены ситуацией и в ООН, где предполагают, что проблема с голодом может коснуться около четверти миллиарда людей в разных частях мира. Так же в организации хотят создать запас еды на три месяца, который смогут направить в те страны, где ситуация будет самой тяжёлой. Продолжает ухудшаться в мире ситуация с заболеваемостью на COVID-19. Так, состоянием на 9 июля уже более 12 миллионов больных, а за последние сутки обнаружили 213 тысяч новых случаев. Самый быстрый рост количества больных наблюдается в США и Бразилии.