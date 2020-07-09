В Европе в ближайшее время может закончиться питьевая вода

Спутники, которые представляют эту миссию, называют Том и Джерри. Такое символическое имя им дали из-за того, что они летают друг за другом перпендикулярно экватору на дистанции 200 километров. Функция этих спутников в том, что они способны определить колебание расстояния между спутниками порядка нескольких микрон. Сделать это приборам позволяют дальномеры, что обладают исключительной точностью. Пролетая над областями высокой/низкой гравитации спутники под действием этой гравитации немного смещаются, что регистрируют дальномеры, после чего строится гравитационная карта поверхности Земли.

С помощью миссии GRACE ученые получают карту насыщенности подземных вод, а также определяют уровень влажности почвы в корневой зоне. И 8 июля Европейская служба климатических изменений представила последнюю такую карту на всеобщее обозрение.

Данные говорят о том, что хотя Восточная Европа и страдает на протяжении последних месяцев от наводнений, к изменениям в насыщенности почвы влагой – это не привело. Из этого получается, что в то время, когда реки выходят из берегов, на самом деле происходит засуха. Ведь когда закончиться дождь – всё засохнет, поскольку колодцы сухие. Сейчас такое явление можно наблюдать в Ческой Республике, где в скважинах уже не осталось воды или её очень мало.

Проблема насыщения подводных вод приведет к глобальным проблемам, поскольку именно оттуда люди черпают питьевую воду. В Европе уже официально признали продовольственную угрозу. А так как Европа занимает важное место в производстве сельскохозяйственных товаров, постоянные дожди и высокая температура воздуха, что и происходит начиная с зимы этого года, отрицательно влияет на прогнозируемый уровень урожайности.

Такое положение может привести к тому, что хотя климат нормализуется и будут идти дожди, колодцы останутся пустыми.