Доктор после клинической смерти стал священником

Американский доктор пережил клиническую смерть. Это случилось после того, как его сбила машина. Мужчину после несчастного случая объявили мертвым, а «воскрес» он, когда в морге начали делать вскрытие тела, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Как описал сам доктор Георгий Родоная, после столкновения с транспортным средством в 1976 году он оказался в месте, где его окружала совершенная темнота, и он сразу почувствовал ужас. Ему казалось непонятным, как такое возможно, что его одновременно нигде нет, но в тоже время от продолжает существовать.Откинуть мрачные мысли и замешательство доктору помогла фраза Декарта, который говорил, что человек жив, пока мыслит. Он понял, что ещё жив, но при этом находится в каком-то совершенно ином измерении. Как только мужчина подумал о свете, то сразу оказался в другом месте, наполненном ярким светом. После этого Георгий почувствовал тепло, уют, осознал, что всё замечательно. Следующее явление представило перед доктором молекулы и нейроны, которые двигались сначала хаотично, но потом начали систематизироваться. В этот момент перед Родонаем, как он сам утверждает, предстала всеобщая форма жизни и природы. Тогда он перестал думать о своем теле и о том, что с ним случилось.Перед глазами Георгия в буквальном значении пронеслась вся его жизнь, спуталось ощущение прошлого, настоящего и будущего: он не видел событие своей жизни от рождения и до конца..В это время доктора признали мертвым, и его тело уже три дня было в морге. Пытаясь выяснить причину смерти, доктору начали делать вскрытие. В тот момент, когда тело мужчины начали резать, он почувствовал, как его схватила какая-то рука и с большой силой толкнула вниз. После этого Родоная открыл глаза, ощутил холод и сильную боль. «Ожившего» мужчину сразу перевели в больницу. Ещё девять месяцев он провел в лечебном заведении, а потом его состояние стабилизировалось.После пережитого доктор получил вторую докторскую степень по философии в области психологии религии, а потом стал священником. Как утверждает сам Георгий Родоная, он после испытанного околосмертного опыта так и не смог стать прежним.