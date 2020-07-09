Автоугонщики врезались друг в друга во время полицейской погони и были пойманы

Фото: Newberg-Dundee Police Department

Житель американского города Ньюберг, штат Орегон, пытался скрыться от полиции на угнанном автомобиле и врезался в другую угнанную машину, за рулем которой находилась женщина. Об этом сообщает издание New York Daily News.

В воскресенье, 5 июля, 27-летний Рэнди Купер (Randy Cooper) на Toyota Land Cruiser пытался скрыться от полицейской погони, но был пойман. Мужчина не справился с управлением и врезался в автомобиль Buick Regal, за рулем которого сидела женщина.

Полицейские задержали Купера и выяснили, что протараненный им седан тоже числится в угоне. После этого 25-летняя Кристин Бег (Kristin Begue), которая им управляла, также была арестована.

Женщине предъявили обвинения в вождении под действием наркотиков и несанкционированном использовании транспортного средства. Купера обвиняют в опасном вождении, попытке скрыться от полиции, нападении, несанкционированном использовании автомобиля и других преступлениях.

Ранее сообщалось, что житель американского города Сент-Питерсберг, штат Флорида, пытался угнать автомобиль, внутри которого сидел полицейский под прикрытием. Его коллеги поймали подозреваемого и отправили под арест.