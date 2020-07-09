Алтайский атлет Сергей Шубенков может сменить гражданство из-за саботажа российских чиновников

Чемпион мира по бегу с барьерами на дистанцию 110 м родом из Алтайского края Сергей Шубенков заявил, что может уйти из сборной России и сменить гражданство, чтобы получить возможность выступать на предстоящих соревнованиях. Спортсмен, который мог стать Олимпийским чемпионом и легендой российского спорта, отметил, что не хочет никуда переезжать, но все же собирается сменить гражданство, если у него не останется иного выхода для продолжения карьеры. Об этом пишет РБК со ссылкой на интервью атлета телеканалу «Матч ТВ».

К мыслям о смене национальной сборной Шубенкова подтолкнула ситуация со Всероссийской федерацией легкой атлетики: из-за невыплаченных штрафов Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) временно остановила выдачу нейтрального статуса «чистым» российским спортсменам, лишив их всякой возможности выступать на международных соревнованиях. «Смена национальной команды — очень непростой вопрос. Я не хочу никуда переезжать. Мне очень нравится там, где я живу. Жить в России — это мой разумный выбор. Если у меня не останется надежд, я тоже буду работать в направлении смены гражданства», — заявил Шубенков.

Ранее о своем уходе из национальной сборной заговорила трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Она заявила, что устала от бездействия руководителей российского спорта, не защищающих должным образом атлетов, не участвовавших в допинговых скандалах. О смене гражданства из-за невозможности выступать даже под нейтральным флагом задумалась и чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова. «Сейчас я думаю об этом, но в моем списке планов это самый последний пункт. Надеюсь, он не состоится», — сказала она.

В любом случае, вопрос об участии российских спортсменов в грядущих международных соревнованиях будет обсуждаться на заседании совета World Athletics, которое пройдет 29–30 июля. Его итоги сложно предугадать, однако то, что выдача нейтрального статуса уже была приостановлена, может говорить о возможных намерениях ассоциации.

В 2021 году в Токио должны пройти Летние Олимпийские игры, не состоявшиеся в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Сергей Шубенков, будучи четырежды призером Чемпионата мира и дважды – Чемпионата Европы, в том числе золотым, имел все шансы завоевать золото и войти в историю российского спорта. Однако если руководство ВФЛА так и не предпримет никаких мер к погашению штрафных санкций, на участии Шубенкова как в Олимпийских играх, так и в других международных соревнованиях может быть поставлен крест. Таким образом, фактически чиновники ставят крест на карьере спортсменов, способных прославить российский спорт.

Напомним, что в ноябре 2015 года World Athletics из-за допингового скандала лишила ВФЛА членства в организации. Для участия в международных соревнованиях российским легкоатлетам стало необходимо получать нейтральный статус. В марте 2020 года World Athletics оштрафовала ВФЛА на $10 млн за попытку повлиять на расследование допингового дела российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Серебряного призера ЧМ-2017 заподозрили в том, что он предоставил поддельный больничный лист, чтобы скрыть информацию о том, где находился (атлеты обязаны сообщать о своем местонахождении, чтобы допинговые офицеры могли к ним приехать).

$5 млн из суммы штрафа необходимо было перевести на счета международной ассоциации до 1 июля 2020 года. Если бы ВФЛА провела платеж в срок, остальные $5 млн стали бы условными, и деньги были бы списаны с депозита только при новом нарушении антидопинговых правил. Также организации нужно было до 1 июля заплатить $1,31 млн на покрытие расходов комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics.

Несмотря на изначальное согласие выплатить штраф, ВФЛА, похоже, полагала, что не она это будет делать. Организация сразу заявила, что такая сумма ей не по силам, что есть надежда выплатить ее в содружестве с министерством спорта и Олимпийским комитетом России. Однако вместо этого комиссия спортсменов ВФЛА и комиссия спортсменов Олимпийского комитета России вышли с решительными заявлениями: стремление World Athletics увязать выплату штрафа с выдачей российским спортсменам индивидуальных разрешений на нейтральный статус — это нарушение прав чистых спортсменов. Из-за вовремя непогашенного штрафа российским атлетам временно перестали выдавать даже нейтральный статус.