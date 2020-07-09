Налоговая отсудила у Ефремова 117 тысяч за джип, на котором он устроил ДТП

Актер не платил транспортный налог.

Российскому актеру, 56-летнему Михаилу Ефремову, который сейчас находится на домашнем аресте, придется платить по счетам не только по факту смертельного ДТП, но и за неоплаченные налоги. Оказалось, что у Михаила Олеговича накопилась задолженность в 117 650 рублей. Это транспортный налог на его черный джип «Гранд Чероки». За рулем именно этой машины был актер, когда он врезался на встречке в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров.

Отметим, что после столкновения на скорости кабина фургона Захарова превратилась в груду металла. Сам мужчина погиб. А вот на самом Ефремове – ни царапины. Его автомобиль получил механические повреждения, но менее значительные, чем фургон. Сейчас джип Ефремова находится на служебной стоянке полиции.

Актеру театра и кино 9 июня выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, пока идет следствие. Семья погибшего требует 12 лет тюрьмы. Сначала Ефремов признал вину и хотел по закону нести ответственность. Но на днях его адвокат Эльман Пашаев внезапно заявил, что его подзащитный невиновен. И он намерен добиться оправдательного приговора в суде.

«Так как господин Ефремов более не признает свою вину в ДТП, совершенном 8 июня со смертельным исходом, унесшим жизнь Сергея Захарова, то прощать Михаила Ефремова не за что», — отреагировал на заявление адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов вопреки всем ПДД сел за руль ужасно пьяным. После в его крови обнаружили сумасшедшую долю алкоголя, а также нашли следы наркотиков. В таком состоянии актер не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в фургон.

Пока врачи боролись за жизнь Сергея Захарова, получившегося ряд тяжелейших травм, пьяный Ефремов заявлял, что он вылечит пострадавшего и все будет хорошо, ведь у него «денег дофига».

Только деньги Ефремову понадобятся разве что на оплату услуг адвоката и задолженности по транспортному налогу, потому что семья погибшего отказывается от компенсации. Они требуют справедливости и хотят, чтобы человека, пусть и из известной актерской династии, судили как всех.